Что нужно делать, чтобы подготовить себя к жизненному подвигу?
Русский язык
Что нужно делать, чтобы подготовить себя к жизненному подвигу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну во первых что такое жизненный для тебя? . во вторых надо готовиться к нему и морально и физически . подвиг может быть любым от спасения котенка до спасения человеческой жизни .
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