Что нужно делать, чтобы подготовить себя к жизненному подвигу?

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Что нужно делать, чтобы подготовить себя к жизненному подвигу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну во первых что такое жизненный для тебя?  . во  вторых надо готовиться к нему и морально и физически . подвиг может быть любым от спасения котенка до спасения человеческой жизни .
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