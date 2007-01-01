Где находится город Манаус?Определите тип климата и найдите на климатической кар??е районы его распространения на других материках.Можно еще по климатограмме все

География
Где находится город Манаус?Определите тип климата и найдите на климатической кар??е районы его распространения на других материках.Можно еще по климатограмме все
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Гость:
В Бразилии. Мана́ус (порт. Manaus) — город в Бразилии, столица штата Амазонас. Население — 2 млн человек (2007). Порт на р. Амазонка, доступный для морских судов. Международный аэропорт. Торговый центр. Деревообрабатывающие, нефтеперерабатывающие, текстильные, пищевкусовые предприятия. Университет штата. Институт географии и истории Амазонки. Город основан 24 октября 1669 года как форт São José do Rio Negro (Сан-Жозе-ду-Риу-Негру) . В 1832 году переименован в Манаус. 24 октября 1848 года получил статус города и тогда же был переименован в Cidade da Barra do Rio Negro. С 4 сентября 1856 года — вновь Манаус. В начале XX века город приобрёл большую известность благодаря расцвету каучуковой промышленности. Его даже иногда называли южноамериканским или тропическим Парижем...
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