В чем состоит богатство?

Обществознание
В чем состоит богатство?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Богатство состоит в умении хронить его...не растерять своё богатство ...а вообще у каждого оно своё:у кого-то - в деньгах , у кого-то - в детях,у кого-то - в духовном мире...
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