Ребят помогите с упражнением Придумай и запиши по два предложения с каждым местоимением в роли подлежащего и дополнения С какими местоимениями получится только одно предложение Почему объясни Примеры местоимений: Я,мы,кто,с...
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Ребят помогите с упражнением Придумай и запиши по два предложения с каждым местоимением в роли подлежащего и дополнения С какими местоимениями получится только одно предложение Почему объясни Примеры местоимений: Я,мы,кто,себя,некто,кто-нибудь,ничто,ни с кем. спасибо заранее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С "себя" и "с не с кем" только как дополнение, потому что нет формы именительного падежа.
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