Ребят помогите с упражнением Придумай и запиши по два предложения с каждым местоимением в роли подлежащего и дополнения С какими местоимениями получится только одно предложение Почему объясни Примеры местоимений: Я,мы,кто,с...

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Ребят помогите с упражнением Придумай и запиши по два предложения с каждым местоимением в роли подлежащего и дополнения С какими местоимениями получится только одно предложение Почему объясни Примеры местоимений: Я,мы,кто,себя,некто,кто-нибудь,ничто,ни с кем. спасибо заранее

Автор: Гость