Составить преложения с метоимениями кое-кому кое у кого кое к кому

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Составить преложения с метоимениями кое-кому кое у кого кое к кому
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кое-кому сегодня не поздоровится! Кое у кого рот не закрывается! Кое к кому мне придется применить  наказание.
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