Отзыв о прочитанной книге собачье сердце

Гость: Гость:

Собачье сердце - социальная сатира. Автор высмеивает нравы нового общества, ограниченность его членов. Шариков - новый человек в этом обществе. И, обладая скверной наследственностью (гипофиз-то пересажен от дебошира-алкоголика) , он впитывает в себя самые негативные черты этого общества. Профессор Преображенский, доктор Борменталь - такие осколки старого времени, которых не смело новое время только потому, что они еще нужны. Самое страшное то, что такие люди, как Шариков, стоят у власти. И сам Шариков быстро продвигается по карьерной лестнице. К власти в стране пришли ограниченные, туповатые, хамоватые люди. И им везде дорога. Автор сожалеет об этом и искренне симпатизирует профессору.