10.Ответьте на вопрос: Who represents the Queen in New Zealand? 11.Поставьте прилагательные по порядку.
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10.Ответьте на вопрос: Who represents the Queen in New Zealand? 11.Поставьте прилагательные по порядку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B,D я думаю что так у миня на пятёрку
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