Помогите с физикой :6 1. Примеры применения золотого правила механики 2. Почему в ??орах чаще всего прокладывают извилистые дороги

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Дорога должна быть ровной, для этого устраивают либо выемки , либо насыпи. В гористой местности это делать слишком проблемотично и затратно, так как там слишком пересеченная местность, а извилистые дороги обступают неудобные участки местности. Золотое правило механики - закон сохранения энергии. Пример - рычаг, выигрываем в силе, но проигрываем в расстоянии.