ПОМОГИТЕ! СРОЧНО НАДО!!! Пункты М и N расположены на берегах одной реки,причём М ниж?? чем N,и расстояние между ними 37,4 км. В 9 ч.утра в пункте М был спущен плот,а из пункта N вниз по течению вышел теплоход.В какое время тепл...

Математика
ПОМОГИТЕ! СРОЧНО НАДО!!! Пункты М и N расположены на берегах одной реки,причём М ниж?? чем N,и расстояние между ними 37,4 км. В 9 ч.утра в пункте М был спущен плот,а из пункта N вниз по течению вышел теплоход.В какое время теплоход догнал плот,если его скорость 17км,а скорость реки 1,3 км? 40 БАЛЛОВ!!!
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Применена формула зависимости времени,  пути и скорости
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