За день продали 85 кг яблок сколько кг яблок продали во второй половине дня
Математика
За день продали 85 кг яблок сколько кг яблок продали во второй половине дня
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ответ:170кг продадут
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1)Мачта, почта, матч, мечта, чтение. 2) Яблочко, корочка, пончик, тапочки. найти лишние слова. заранее Спасибо)