За день продали 85 кг яблок сколько кг яблок продали во второй половине дня

Математика
За день продали 85 кг яблок сколько кг яблок продали во второй половине дня
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ответ:170кг продадут
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