Складить хокку,,,,,,,,,,,,,,,,,
Українська література
Складить хокку,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Гость:
Летіли дикі гуси, Капала вода, Тобі не здаєтся, прийшла весна
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