Помогите решить задачу один мастер за 3 часа изготавливает 57 деталей а другой за 4 ??аса 68 деталей За сколько часов они изготовят 288 деталей если будут работать вместе

Математика
Помогите решить задачу один мастер за 3 часа изготавливает 57 деталей а другой за 4 ??аса 68 деталей За сколько часов они изготовят 288 деталей если будут работать вместе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 57:3=29 деталей за 1 час изготавливает 1 мастер 2)68:4=17 деталей изготавливает 2 мастер  3)29+17=46 деталей изготавливают вместе 4)46*8=288 деталей за 8 часов изготавливают вместе
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