Помогите пожалуйста номер 3. а), б), в).

Математика
Помогите пожалуйста номер 3. а), б), в).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 700-480=220  2)260+30=290 820-290=530 3) (15+9)*2=48
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