Из одного порта одновременно вышли в противоположных направлениях 2 катера. Через 2 часа расстояние между ними было 84 км. Найди скорость катера. Если скорость второго 18км/ч

Математика

Из одного порта одновременно вышли в противоположных направлениях 2 катера. Через 2 часа расстояние между ними было 84 км. Найди скорость катера. Если скорость второго 18км/ч

Автор: Гость