Из одного порта одновременно вышли в противоположных направлениях 2 катера. Через 2 часа расстояние между ними было 84 км. Найди скорость катера. Если скорость второго 18км/ч
Математика
Из одного порта одновременно вышли в противоположных направлениях 2 катера. Через 2 часа расстояние между ними было 84 км. Найди скорость катера. Если скорость второго 18км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)84:2=42(км\ч)- скорость сближения 2)42-18=24(км\ч)- скорость 2-ого катера
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