Помогите перевести текст плиз

Гость: Гость:

Вот, держи литературный перевод. Мой день.Я встаю в 7:30. В 8 мы завтракаем. Это время завтрака. В Британии, люди завтракают с утра перед тем, как пойти в школу или на работу.Я иду в школу в 8:30. Занятия начинаются в 9. Также, у нас есть перерыв на обед в 12:30. Это обеденное время. Большинство учеников обедают в школе. Занятие кончаются в 14:30.В 16:00 мы пьем чай. Это время чаепития. Обычно это чашка чая и сэндвич, тост, печенья или бисквиты. Вечером наша семья собирается вместе после школы и работы. 19:30 у нас ужин. Это время ужина. Я иду в кровать в 21:30. Это время для сна.