Указать число и время глагола:В народе любят говорить,что туча не прошла а свалилась

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Указать число и время глагола:В народе любят говорить,что туча не прошла а свалилась
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что так  любят- настоящее, множественное число. говорить- настоящее, множественное. прошла- прошедшее  свалилась- настоящее, единственное число.  
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