Составьте предложения с данными словосочетаниями и поставь вопросы к определени??м, запиши.lt; В новом доме; утренняя зарядка; новое пальто;по тонкому льду;весенним днем,тёплые лучи;весенние облака;говорили выезд ручейки.

Гость: Гость:

1) В новом доме было уютно. 2)Утренняя зарядка очень сложная. 3)Красивое, новое пальто. 4)По тонкому льду нельзя кататься! 5)Весенним днём хорошо. 6)Тёплые лучи проникали в дом. 7)Весенние облака были прозрачные. Восьмое непоняла...