ПОМОГИТЕ ЛЮДИ! Приведите примеры из жизни внутренней красоты человека. Срочно!!!
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ПОМОГИТЕ ЛЮДИ! Приведите примеры из жизни внутренней красоты человека. Срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наша доброта которая у нас находиться в мозгах и в душе бывает полезная или очень хорошая!полезная хто для старичков-когда мы им помогаем им становиться хорошо на душе! А очень хорошая это когда ты помогаешь другу он понимает что у тебя добрая душа!
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