ПОМОГИТЕ ЛЮДИ! Приведите примеры из жизни внутренней красоты человека. Срочно!!!

Русский язык
ПОМОГИТЕ ЛЮДИ! Приведите примеры из жизни внутренней красоты человека. Срочно!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наша доброта которая у нас находиться в мозгах и в душе бывает полезная или очень хорошая!полезная хто для старичков-когда мы им помогаем им становиться хорошо на душе! А очень хорошая это когда ты помогаешь другу он понимает что у тебя добрая душа!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите перевести текст плиз
Ответить
Русский язык
Указать число и время глагола:В народе любят говорить,что туча не прошла а свалилась
Ответить
Русский язык
Составьте предложения с данными словосочетаниями и поставь вопросы к определени??м, запиши.< В новом доме; утренняя зарядка; новое пальто;по тон...
Ответить
Русский язык
Составить преложения с метоимениями кое-кому кое у кого кое к кому
Ответить
Литература
Помогите срочно пожалуйста!!!
Ответить