ПОМОГИТЕ ЛЮДИ! Приведите примеры из жизни внутренней красоты человека. Срочно!!!

Гость: Гость:

Наша доброта которая у нас находиться в мозгах и в душе бывает полезная или очень хорошая!полезная хто для старичков-когда мы им помогаем им становиться хорошо на душе! А очень хорошая это когда ты помогаешь другу он понимает что у тебя добрая душа!