Что означает цифра 2 над числом в премере

Математика
Что означает цифра 2 над числом в премере
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЕСЛИ СБОКУ ЗНАЧИТ ЭТО ЧИСЛО НУЖНО УМНОЖИТЬ НА СЕБЯ ДВА РАЗА, ТОЕСТЬ НАПРИМЕР 5 И СБОКУ 2, ЗАЧИТ 5 УМНОЖИТЬ  НА 5
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