Постройте график функции у=3x-2

Алгебра
Постройте график функции у=3x-2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это прямая, посторой по точкам (2,4), (1,1), (-1,-5)
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