Номер 1 и 4 плииииз очень надо завтра сдавать
Математика
Номер 1 и 4 плииииз очень надо завтра сдавать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8887, если целое число. 4) 1145+28= 1173, 1584+1173=2757
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