Особенности быта Перу. Коротко и ясно. СРОЧНО

Гость: Гость:

Перу – страна с пестрым этническим составом и разнообразием характеров и традиций. Перу хранит многовековую историю древних индейских племён, многие празднества и обычаи берут свои корни в древних веках.При этом туристу не стоит удивляться долгому времени ожидания заказа в ресторане или тому, что расписанию движения того или иного вида транспорта практически никто не следует. Поэтому при поездках стоит выходить с запасом времени.По отношению к приезжим местные жители ведут себя приветливо и достаточно дружелюбно, охотно откликаясь на просьбу о помощи или совете по тому или иному поводу, не пытаясь взимать за услугу деньги. Так или иначе радушное поведения для перуанца входит в обязательный список правил хорошего тона.Граждане Перу обладают чрезвычайно сильными патриотическими чувствами и очень гордятся своими древними предками. Негативные отзывы о родной стране перуанцы воспринимают очень болезненно, а сами могут говорить о ней часами. Жители Лимы ждут от гостей города похвал в адрес его красоты.Перуанцы довольно консервативны, для них характерно внимательное и бережное отношение к семье и уважение к мнению старших. В делах и бизнесе женщины воспринимаются наравне с мужчинами. Несмотря на законопослушность большинства жителей страны, за плату с ними можно о многом договориться.Самым популярным развлечением перуанцев является длительная неспешная трапеза под аккомпанемент местных музыкантов. Одним из излюбленных хобби жителей страны является рыбалка.НаселениеОбщее количество жителей Перу сегодня составляет почти 30 млн человек. Около 45% населения представлено индейцами кечуа и аймара, 37% - метисами, 15% - выходцами из европейских стран и около 3% - азиатской диаспорой. Кроме того, в Сьерре и Сельве живёт большое количество индейских племён (порядка 700) и большие родовые группы, число которых не подсчитано.В Перу довольно высокая степень урбанизации, около 71 % людей проживает в городах. Продолжительность жизни составляет в среднем 69 лет у представителей мужского пола и 73 года - у женского населения.ЯзыкВ Перу являются государственными сразу два языка: испанский и язык индейцев кечуа. Говорят на аймара, в столице и крупных туристических центрах могут понимать английский (больше работники туристической сферы). Кроме того, в стране проживают представители других языковых групп: аравакской, пано, тупи-гуарани и прочих групп индейских языков.Языки индейцев взаимодействуют с испанским языком, оказывая взаимное влияние на него. Испанский большинство населения понимает хорошо, но в отдалённых районах страны далеко не все могут на нём изъясняться. Поэтому туристу хорошо бы обзавестись словарём и владеть базовым испанским словарным запасом.РелигияБольшая часть населения Перу является приверженцами римско-католического христианства, католиков в стране 81,3 %. Кроме того, в Перу живут представители протестантских конфессий (12,5 %), а атеистов и не определившихся со своей верой статистика насчитывает около 3 %. Не стоит также забывать и о многочисленных традиционных местных верованиях индейских племён.Правила поведенияНесмотря на то, что жёстких правил этикета у перуанцев довольно мало, туристу не мешает помнить о некоторых правилах и обычаях, которые необходимо соблюдать, чтобы никого ненароком не оскорбить и произвести благоприятное впечатление.Перуанцы весьма внимательно относятся к опрятности во внешнем виде, особенно в деловых отношениях. Обувь должна быть вычищенной, а одежда опрятной. Зимой положено ходить в галстуке.Несмотря на традиционную непунктуальность перуанцев (так, на ужин положено опоздать на 10-30 минут), иностранцу на встречу лучше приходить вовремя, а о времени договариваться заранее. В разговорах лучше не затрагивать вопросы внутренней политики Перу во избежание опасности оскорбить чьи-то патриотические чувства. Не любят перуанцы и разговоров о деньгах, воспринимая это как хвастовство в случае, если речь не идёт о бизнесе.Особые правила связаны с фотографированием людей на улицах. Представителей индейских народов и их детей лучше не пытаться фотографировать без предварительного их на то разрешения. Да и городские жители (особенно в столице) не часто соглашаются фотографироваться задаром, требую за снимок 1 соль. В религиозных заведениях выражается просьбы снимать без фотовспышки, чтобы не беспокоить верующих.При знакомстве с новым человеком следует стараться держать себя непринуждённо, это признак воспитанности. Обращаться на «ты» к кому-либо не принято, лучше использовать обращение «сеньор» плюс фамилию человека.Нужно следить за политкорректностью своей речи, не допуская оскорбительных высказываний в адрес индейцев, в первую очередь, да и представителей других рас. Напиться — скандал, который может принести к разрыву деловых отношений.Подарки положено дарить не слишком дорогие и полезные в практическом плане, цветы дарят редко, только в случае юбилея.