Вычисли:7часть числа21,четыре седьмых числа 21,треть числа9,две трети числа9,восемь восьмых числа32,девять девятых числа18.
Математика
Вычисли:7часть числа21,четыре седьмых числа 21,треть числа9,две трети числа9,восемь восьмых числа32,девять девятых числа18.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)21/7=3 2)4*21/7=12 3)9/3=3 4)2*9/3=6 5)8*32/8=32 6)9*18/9=18
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