Рядом в скобках напиши проверочные слова- эти же слов в форме мн.ч Р.п. слова - ступке, скорлупки, очистки, колбаски, сосиски

Русский язык

Рядом в скобках напиши проверочные слова- эти же слов в форме мн.ч Р.п. слова - ступке, скорлупки, очистки, колбаски, сосиски

Автор: Гость