Рядом в скобках напиши проверочные слова- эти же слов в форме мн.ч Р.п. слова - ступке, скорлупки, очистки, колбаски, сосиски
Русский язык
Рядом в скобках напиши проверочные слова- эти же слов в форме мн.ч Р.п. слова - ступке, скорлупки, очистки, колбаски, сосиски
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ступке - ступок, скорлупки-скорлупок, очистки-очисток, колбаски-колбасок, сосиски-сосисок
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