Ответьте пожалуйста морфологические разборы любых прилагательных, существитель??ых, и глаголов. заранее спасибо

Гость: Гость:

Существительное 1) Во дворе (в чем?)-сущ Н.ф.-двор 2)пост.признаки:нарицательное, неодушивленное , М.р., 2-ое скл. Непост. признаки:П.п., ед. ч. 3)Во дворе (где?в чём?)- обстаятельство. Глагол Говорим- (что делаем?)-обозначает действие ,глагол. 1)Н.ф. -говорить 2)Пост.признаки:2-ое спр.,несов. вид, непереход. Непост.признаки:в изъяв. наклонение в мн. ч. 3)Синт. роль: мы (что делаем?) говорим