Скажите пожалуйста как уговорить маму одной пойти гулять с друзьями. Весь мой кла??с гуляет один, одна я такая. Я с ней уже говорила на эту тему она сказала "будут дети поймёшь" как её уговорить?
Обществознание
Скажите пожалуйста как уговорить маму одной пойти гулять с друзьями. Весь мой кла??с гуляет один, одна я такая. Я с ней уже говорила на эту тему она сказала "будут дети поймёшь" как её уговорить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала надо узнать Сколько тебе лет тогда я пойму
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