Скажите пожалуйста как уговорить маму одной пойти гулять с друзьями. Весь мой кла??с гуляет один, одна я такая. Я с ней уже говорила на эту тему она сказала "будут дети поймёшь" как её уговорить?

Обществознание

Скажите пожалуйста как уговорить маму одной пойти гулять с друзьями. Весь мой кла??с гуляет один, одна я такая. Я с ней уже говорила на эту тему она сказала "будут дети поймёшь" как её уговорить?

Автор: Гость