Составте предложение с именем (именами) прилагательным(и) и разберите 1 имя прилаг??тельное как часть речи!!!! Плиз срочно надо...

Гость: Гость:

На рябине гроздями висели красные ягоды. Красные - прилаг., какие?, признак предмета. Начальная форма - (какой?) красный. Множественное число, род во мн. ч. не определяется, именительный падеж. Второстепенный член (ягоды (какие?) красные), зависит от слова ягоды. Как то так.