Отстанут или уйдут вперед маятниковые часы с грузом, если их перенести из Москвы в Санкт – Петербург?
Физика
Отстанут или уйдут вперед маятниковые часы с грузом, если их перенести из Москвы в Санкт – Петербург?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Часы будут идти также, от места их работы ход часов не зависит.
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