Отстанут или уйдут вперед маятниковые часы с грузом, если их перенести из Москвы в Санкт – Петербург?

Физика

Отстанут или уйдут вперед маятниковые часы с грузом, если их перенести из Москвы в Санкт – Петербург?

Автор: Гость