Составить кроссворд, вопросы для кроссворда: По вертикали: 1. Процесс создания чег??-то нового, ценного для себя и других. 2. Человек, вкладывающий в свой труд смекалку, делающий предметы необычные и оригинальные. 3. Оно требуе...
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Составить кроссворд, вопросы для кроссворда: По вертикали: 1. Процесс создания чег??-то нового, ценного для себя и других. 2. Человек, вкладывающий в свой труд смекалку, делающий предметы необычные и оригинальные. 3. Оно требует обязательного умения творить, создавать прекрасные произведения, которые поражали бы новизной и необычностью. 4. Область, в которой творил К. Э. Циолковский. По горизонтали: 1. Человек, умеющий вручную делать полезные вещи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПО ВЕРТИКАЛЕ:1) творчество, 2)мастер,3)искусство,4)наука, И ПО ГОРИЗОНТАЛИ:1) Ремесленник Вроде бы всё))
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