Какое из словимя сушесвительное второго склонения:кошка,зеркало,звезда,саня?
Русский язык
Какое из словимя сушесвительное второго склонения:кошка,зеркало,звезда,саня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
зеркало- у II склонения окончание е о и нулевоеу I а яу III ь
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