Какое из словимя сушесвительное второго склонения:кошка,зеркало,звезда,саня?

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Какое из словимя сушесвительное второго склонения:кошка,зеркало,звезда,саня?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
зеркало- у II склонения окончание е о и нулевоеу I а яу III ь

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