С помощью тонкой нити измерьте длину какой-нибудь окружности(на стакане. ,ведре,тарелке),измерьте длину диаметра.Найдите отношение длины окружностей к длине диаметра и сравните полученный результат с числом пи. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Математика
С помощью тонкой нити измерьте длину какой-нибудь окружности(на стакане. ,ведре,тарелке),измерьте длину диаметра.Найдите отношение длины окружностей к длине диаметра и сравните полученный результат с числом пи. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы):
Гость:
Стакан 24см ведро 50 см тарелка 41 см
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