С помощью тонкой нити измерьте длину какой-нибудь окружности(на стакане. ,ведре,тарелке),измерьте длину диаметра.Найдите отношение длины окружностей к длине диаметра и сравните полученный результат с числом пи. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Математика

С помощью тонкой нити измерьте длину какой-нибудь окружности(на стакане. ,ведре,тарелке),измерьте длину диаметра.Найдите отношение длины окружностей к длине диаметра и сравните полученный результат с числом пи. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость