С помощью учебника заполни таблицу животные Черного моря и его берегов обитатели суши обитатели суши добывающие пищу в море обитатели моря
Окружающий мир
С помощью учебника заполни таблицу животные Черного моря и его берегов обитатели суши обитатели суши добывающие пищу в море обитатели моря
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Об.суши косуля,богомол,ящерица,цикада,бражник . Об.суши д.п.м. Чайки ,бакланы об.м. Дельфины краб,медуза,морской конёк,морские иглы
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