С помощью учебника заполни таблицу животные Черного моря и его берегов обитатели суши обитатели суши добывающие пищу в море обитатели моря

Окружающий мир
С помощью учебника заполни таблицу животные Черного моря и его берегов обитатели суши обитатели суши добывающие пищу в море обитатели моря
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Об.суши косуля,богомол,ящерица,цикада,бражник . Об.суши д.п.м. Чайки ,бакланы об.м. Дельфины краб,медуза,морской конёк,морские иглы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите пожалуйста 2 номер ДАЮ 10 БАЛОВ
Ответить
Русский язык
Что такое корень помогите пожалуйста
Ответить
Русский язык
Выпиши имена существительные,которые не употребляются в форме множественного чи??ла.Составь с ними три четыре предложения. Рожь,сирень,степь,тишь...
Ответить
Русский язык
Закончи предложения так , чтобы они получились сложными выбери один из союзов из скобок . Запиши предложения ,верно раставив знаки препинания. 1. У...
Ответить
Математика
Дачник решил посадить сад на прямоугольном участке земли со сторонами 9 м и 7 м.Как??й длины забор должен он себе установить?
Ответить