С пришкольного участка собрали 35 ц стволовой свеклы,что на15ц больше,чем кормовой.??колько всего собрали свеклы
Математика
С пришкольного участка собрали 35 ц стволовой свеклы,что на15ц больше,чем кормовой.??колько всего собрали свеклы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1ц =100 кг 35-15=20 ц столовой свеклы 20+35=55 ц всего 55*100=5500 кг
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