С пришкольного участка собрали 35 ц стволовой свеклы,что на15ц больше,чем кормовой.??колько всего собрали свеклы

Математика
С пришкольного участка собрали 35 ц стволовой свеклы,что на15ц больше,чем кормовой.??колько всего собрали свеклы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1ц =100 кг 35-15=20 ц столовой свеклы 20+35=55 ц всего 55*100=5500 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какой была начальная сумма если при ежегодном уменьшении её на 6% она стала состав??ять через 4 года 5320? Какая тут используется формула?
Ответить
Қазақ тiлi
"Кітап - алтын қазына" тақырыбына шығарма жазып беріңіздерші.
Ответить
Математика
Прямоугольник,соседние стороны которого равны 42 см и 14 см,и квадрат имеют равные периметры.Найдите длину стороны квадрата
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите с казахским, пожалуйста. Нужно просто добавить реплики
Ответить
Математика
Помогите составить выражения
Ответить