DO IT ON YOUR OWN Complete these sentences. 1) The British Isles are situated in the of Europe. 2) The United Kingdom of is a fairly small country 3) here is no place in the country that is far 4) The United Kingdom has four pa...
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DO IT ON YOUR OWN Complete these sentences. 1) The British Isles are situated in the of Europe. 2) The United Kingdom of is a fairly small country 3) here is no place in the country that is far 4) The United Kingdom has four parts: 5) Both the British government and Parliament work British Parliament sits in
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делать это на собственные полные эти предложения. 1) Британские острова расположены в Европе. 2) Соединенное Королевство является довольно небольшой 3 страны) здесь нет места в стране, расположенной далеко 4) Соединенное Королевство состоит из четырех частей: 5) Оба британское правительство и парламент работать Британский парламент сидит в
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