Найти примеры появления вещей вторично помогите пжлйст

Гость: Гость:

Вторично использовать - использовать ещё раз. Круговорот бумаги в природе: Ты использовал лист А4 как черновик, сдал как макулатуру, его переработали и сделали ещё один А4. У подъезда стоит бак: Сбор ПЕТ.(Пластмасса) Выпил бутылку воды, сдал в Сбор ПЕТ., её переплавили в новую.