Найти примеры появления вещей вторично помогите пжлйст

Литература
Найти примеры появления вещей вторично помогите пжлйст
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вторично использовать - использовать ещё раз. Круговорот бумаги в природе: Ты использовал лист А4 как черновик, сдал как макулатуру, его переработали и сделали ещё один А4. У подъезда стоит бак: Сбор ПЕТ.(Пластмасса)  Выпил бутылку воды, сдал в Сбор ПЕТ., её переплавили в новую.
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