Укажите какие имена существительные не относятся ко второму склонению 1.путь 2.дедушка 3.существительные на -мя 4.дитя

Русский язык
Укажите какие имена существительные не относятся ко второму склонению 1.путь 2.дедушка 3.существительные на -мя 4.дитя
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