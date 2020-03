10превосходных и 10 сравнительных предложений сроооочно по английскому

Гость: Гость:

- Jack is the cleverest student in our group (Джек – самый умный студент нашей группы). - Amazon is the longest river of the world (Амазонка – это самая длинная река в мире). That is the most expensive car I’ve ever seen (Это самая дорогая машина, которую я когда-либо видел). - The highest skyscraper of the world is placed in Dubai (Самый высокий небоскреб в мире расположен в городе Дубай). - Julia is the most beautiful girl I’ve ever known (Джулия самая красивая девушка, которую я когда-либо знал). - The Pluto is the smallest planet in our star system (Плутон – наименьшая планета нашей звездной системы). - Peter is the fastest student in our faculty (Питер – самый быстрый студент нашего факультета). Everest is the highest mountain in the world. Эверест - самая высокая гора в мире. Blue whale is the biggest animal in the world. Голубой кит - самое большое животное в мире. This is the best day in my life. Это самый лучший день в моей жизни. Сравнительная. This subject is more important for you now. Этот предмет для тебя сейчас важнее This text is the least difficult of all. Этот текст наименее трудный из всех. Your hair is longer than mine. Твои волосы длиннее, чем мои. Her car is cheaper than his. Ее машина дешевле, чем его. This book is more interesting than that. Эта книга интересней, чем та. Boys are braver than girls. Мальчики храбрее девочек. Our song is more melodious than theirs - Наша песня более мелодична, чем их. Our dog is more obedient than yours - Наша собака послушнее вашей. I think that Mary is more beautiful than Kate - Я думаю, что Мария красивее Кати. She is more beautiful than I used to think Она красивее, чем я имел обыкновение думать