Фонетический разбор по аариантам. 1-й вариант: малина. 2-й вариант: трава.

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Фонетический разбор по аариантам. 1-й вариант: малина. 2-й вариант: трава.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Малина-6 букв,6 звуков. м-[м]-согл,зв,тв,непарный. а-[а]-гл,безуд. л-[л]-согл,зв,тв,непарный. и-[и]-гл,ударный. н-[н]-согл,зв,тв,непарный. а-[а]-гл,безуд. трава-5 букв,5 звуков. т-[д]-согл,зв,тв,парн.[д] р-[р]-согл,зв,тв,непарный. а-[а]-гл,безуд. в-[ф]-согл,зв,тв,парный [в] а-[а]-гл,ударный.
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