Используя распределительные свойства умножения запишите выражения , равные данн??м 25+х 4
Математика
Используя распределительные свойства умножения запишите выражения , равные данн??м 25+х 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25*4 + Х*4 = 100 + 4х а *100 - 8*100 =а * 100 - 800
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