Мультфильмы про динозавров 9 серий. Коля уже посмотрел 2 серий.Сколько серий остал??сь просмотреть ? Составь две задачи,обратные данной .подбери к каждой задаче схематический чертеж.И реши все задачи.

Математика

Мультфильмы про динозавров 9 серий. Коля уже посмотрел 2 серий.Сколько серий остал??сь просмотреть ? Составь две задачи,обратные данной .подбери к каждой задаче схематический чертеж.И реши все задачи.

Автор: Гость