Мультфильмы про динозавров 9 серий. Коля уже посмотрел 2 серий.Сколько серий остал??сь просмотреть ? Составь две задачи,обратные данной .подбери к каждой задаче схематический чертеж.И реши все задачи.

Математика
Мультфильмы про динозавров 9 серий. Коля уже посмотрел 2 серий.Сколько серий остал??сь просмотреть ? Составь две задачи,обратные данной .подбери к каждой задаче схематический чертеж.И реши все задачи.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 серий осталось просмотреть
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