Помогите пж!!!Перевидите
Английский язык
Помогите пж!!!Перевидите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-У тебя есть своя собственная спальня? -Да,у меня она есть. -Твоя комната большая или маленькая? -Она не очень большая и не очень маленькая. -Что находится в твоей комнате? -У меня есть кровать,гардероб,рабочий стол и кресло. А также у меня на стенах висят книжные полки. -Твоя комната комфортная? -Я думаю что да. Здесь есть большой разноцветный ковер на полу и розовые шторы на окнах. -Как удивительно! Что еще есть в твоей комнате? -Я люблю музыку,поэтому у меня есть много постеров на стенах и ДиВиДи проигрыватель на полке. -Ты везучий! Я делю свою комнату со своей сестрой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Математика
Книга дороже тетради на 80 руб.За книгу и тетрадь заплатили 120 руб.Сколько нужно заплатить за 5 таких тетрадей и 3 такие книги?
Обществознание