Помогите пж!!!Перевидите

Гость: Гость:

-У тебя есть своя собственная спальня? -Да,у меня она есть. -Твоя комната большая или маленькая? -Она не очень большая и не очень маленькая. -Что находится в твоей комнате? -У меня есть кровать,гардероб,рабочий стол и кресло. А также у меня на стенах висят книжные полки. -Твоя комната комфортная? -Я думаю что да. Здесь есть большой разноцветный ковер на полу и розовые шторы на окнах. -Как удивительно! Что еще есть в твоей комнате? -Я люблю музыку,поэтому у меня есть много постеров на стенах и ДиВиДи проигрыватель на полке. -Ты везучий! Я делю свою комнату со своей сестрой.