Утром температура воздуха была +8.в полдень она изменилась на +4,вечером на -3,а ночь?? на -2.какой стала температура воздуха ночью?

Математика

Утром температура воздуха была +8.в полдень она изменилась на +4,вечером на -3,а ночь?? на -2.какой стала температура воздуха ночью?

Автор: Гость