Утром температура воздуха была +8.в полдень она изменилась на +4,вечером на -3,а ночь?? на -2.какой стала температура воздуха ночью?

Математика
Утром температура воздуха была +8.в полдень она изменилась на +4,вечером на -3,а ночь?? на -2.какой стала температура воздуха ночью?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(8+4)-3-2=7градусов Ответ: +7 градусов сталоьночью
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