Помогите пожалуйста решить дробь: 32 во второй степени - 32/ 24

Математика
Помогите пожалуйста решить дробь: 32 во второй степени - 32/ 24
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