Помогите пожалуйста решить дробь: 32 во второй степени - 32/ 24
Математика
Помогите пожалуйста решить дробь: 32 во второй степени - 32/ 24
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 третьих получается так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Практическая работа "Измерение длины" 1.Цель работы : научиться проводить измере??ия длины с помощью линейки ( рулетки) 2.Провести измерение н...
Математика
Я мало что понимаю в математики, но когда как, могу решить или нет. Я проболела эту тему, точнее не могу писать и читать из-за зрения, но это на ...
Литература
Другие предметы