1) (х-4)(х+2)=-х(х+2) 2) (х+1)(х-1)=8 3) х(х+3)=-(х-3)(х+3) 4) 2х(х-1)=-2х(х+1)+12

Алгебра
1) (х-4)(х+2)=-х(х+2) 2) (х+1)(х-1)=8 3) х(х+3)=-(х-3)(х+3) 4) 2х(х-1)=-2х(х+1)+12
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х^2+2х-4х-8=-х^2-2х 2х^2=8 Х^2=4 Х=2 2)х^2-1=8 Х^2=9 Х=3 3)х^2+3х=-х^2+9 2х^2+3х=9 4)2х^2-2х=-2х^2-2х+12 4х^2=12 Х^2=3 Х=корень3
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