Напишите, пожалуйста, отзыв по стихотворению Пушкина "Зимний вечер"

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Напишите, пожалуйста, отзыв по стихотворению Пушкина "Зимний вечер"
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Автор: Гость
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Гость:
Буря мглою небо кроет,то она воет,то она плачет,то соломою шуршит,то постучит в окошко,а старушка-его няня, сидит в лачужке и прядет пряжу ,под жужжанье веретена,поет песню,по просьбе Пушкина:,как девица  за водой шла,как синица жила за морем,а буря так же воет,так же плачет...В этом стихотворении показано,как бы столкновение автора с разногласиями с окружающими его людьми,их враждебностью к нему ..Непогода олицетворяет зло-врагов поэта,а тепло,,добро-песни  Арины Родионовны, ветхая лачужка ,жужжащее веретено няни- это олицетворение  самого Пушкина.И как бы не выла непогода,не бесилось зло,Пушкину все равно,потому что правда на его стороне и чихать ему на все обстоятельства. Стихотворение очень красивое,мелодичное.А с какой нежностью и любовью Пушкин описывает няню свою,называя её  доброй подружкой,другом,моей  старушкой ,приглашает ее выпить с ним. Все это показывает теплоту,изображенную поэтом,не взирая на разыгравшуюся стихию.
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