Существует мнение, что семья сегодня утрачивает своё значение в воспитании детей. Используя содержание текста и обществоведческие знания, приведите два аргумента (объяснения) в опровержение этого мнения
Обществознание
Существует мнение, что семья сегодня утрачивает своё значение в воспитании детей. Используя содержание текста и обществоведческие знания, приведите два аргумента (объяснения) в опровержение этого мнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-не могу. Путем исключения: обществу сейчас точно никто не нужен, но должен же кто то воспитывать-вот и остается только семья.
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