Помогите пожалуйста разобраться!! Задание : подчеркнуть все предложения , в скобк??х написать ( Распространеное , Не распространено, побудительное , повествовательное, восклицательное , вопросительное и так далее ) там в предло...
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Помогите пожалуйста разобраться!! Задание : подчеркнуть все предложения , в скобк??х написать ( Распространеное , Не распространено, побудительное , повествовательное, восклицательное , вопросительное и так далее ) там в предложениях пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тигр - животное необычайно красивое (распространенное, невосклицательное, повествовательное). Тополь рукой мохнатой в наше стучит окно. (распространенное, невосклицательное, повествовательное). А лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли (распространенное, невосклицательное, повествовательное).
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