Помогите пожалуйста разобраться!! Задание : подчеркнуть все предложения , в скобк??х написать ( Распространеное , Не распространено, побудительное , повествовательное, восклицательное , вопросительное и так далее ) там в предло...

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Помогите пожалуйста разобраться!! Задание : подчеркнуть все предложения , в скобк??х написать ( Распространеное , Не распространено, побудительное , повествовательное, восклицательное , вопросительное и так далее ) там в предложениях пожалуйста

Автор: Гость