В буфете детского театра во время антракта было продано 40 шоколадных медалей и ст??лько же шоколадных батончиков на сумму 1000 р. Сколько стоит один шоколадный батончик,если одна шоколадная медаль стоит 15 рублей?

Математика

В буфете детского театра во время антракта было продано 40 шоколадных медалей и ст??лько же шоколадных батончиков на сумму 1000 р. Сколько стоит один шоколадный батончик,если одна шоколадная медаль стоит 15 рублей?

Автор: Гость