В буфете детского театра во время антракта было продано 40 шоколадных медалей и ст??лько же шоколадных батончиков на сумму 1000 р. Сколько стоит один шоколадный батончик,если одна шоколадная медаль стоит 15 рублей?
Математика
В буфете детского театра во время антракта было продано 40 шоколадных медалей и ст??лько же шоколадных батончиков на сумму 1000 р. Сколько стоит один шоколадный батончик,если одна шоколадная медаль стоит 15 рублей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15 х 40 = 600(руб) стоимость медалей 2) 1 000 - 600 = 400(руб) стоимость батончиков 3) 400 : 40 = 10(руб) цена одного батончика Ответ: 10 рублей
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