Не понимаю, как решать, помогите, пожалуйста

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Площади этих треугольников можно найти ,найдя плошади прямоугольников , а затем поделив их на 2 , я разломал этот треугольник так что получилось 2 прямоугольные треугольники ,зная что S=а×b/2 найдем площадь 1ого треугольника длины её 6 см и 9см S1= 6×9/2=27 см^2. , а затем 2го треугольника 2см и 9см S2=2×9/2=9 см^2 Сложим эти два тругольника, получим S1+S2=36 см^2 --Площадь этого треугольника