Переведите!!!(-перевод. под буквой с.Нужен четкий перевод и быстро.!!

Английский язык
Переведите!!!(-перевод. под буквой с.Нужен четкий перевод и быстро.!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чёрные кэбы это специальные такси, которые имеют большое пространство для пассажиров и их багажа. Водители чёрных кэбов проходят тест на знание Лондона, так как они должны знать все 25000 улиц в 10 километрах от центра города.
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